Новые детали строительства инфекционной больницы в Псковской области

3 Июль 2020 2020-07-03T09:37:09+03:00

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Работы над строительством новой инфекционной больницы в Псковской области, сооружение которой началось при поддержке президента России Владимира Путина, идут в три смены, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Губернатор Псковской области вчера обсудил реализацию этого проекта с представителями Минобороны и профильными специалистами региона.

В Пскове медицинское учреждение на 200 коек разместится на улице Доставалова, в Великих Луках, на 100 коек, - на Октябрьском проспекте.

"В Пскове на площадке работают свыше 200 специалистов и 40 единиц техники, в Великих Луках — около 70 человек и 20 единиц техники… Работа на строительных площадках ведется в три смены", - сообщил вице-губернатор Василий Осипов.

К концу июля оба объекта будут готовы к подключению электроснабжения по постоянной схеме.Строительство инфекционной больницы планируется завершить уже этой осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU