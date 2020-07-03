Полистовский заповедник приглашает псковичей на экскурсии

3 Июль 2020 2020-07-03T15:45:42+03:00

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Полистовский заповедник открывается после длительного карантина и приглашает жителей Псковской области вновь насладиться красотами заповедной территории.

На официальной группе заповедника в социальной сети «Вконтакте» сказано, что пока заповедник организует только однодневные экскурсии без размещения в гостевых домах. Также отмечено, что пока что на экскурсию могут записаться только жители Псковской области.

Все участник экскурсии должны иметь средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Питание пока будет предоставляться только по предварительной договорённости и только на территории летней веранды гостевого дома.

Также в псковской области открываются детские лагеря и санатории. В ближайшее время планируется снять ограничения на прогулки несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU