2020-07-03T15:45:42+03:00
Общество

Полистовский заповедник приглашает псковичей на экскурсии

Анастасия Тарасова
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Фото из официальной группы заповедника. Ольга Кудрина.Фото из официальной группы заповедника. Ольга Кудрина.
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Полистовский заповедник открывается после длительного карантина и приглашает жителей Псковской области вновь насладиться красотами заповедной территории.

На официальной группе заповедника в социальной сети «Вконтакте» сказано, что пока заповедник организует только однодневные экскурсии без размещения в гостевых домах. Также отмечено, что пока что на экскурсию могут записаться только жители Псковской области.

Все участник экскурсии должны иметь средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Питание пока будет предоставляться только по предварительной договорённости и только на территории летней веранды гостевого дома.

Также в псковской области открываются детские лагеря и санатории. В ближайшее время планируется снять ограничения на прогулки несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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