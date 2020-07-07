2020-07-07T15:04:13+03:00
Общество

Новый хоккейный сезон в Пскове начался с обновлений

Анна Лаба
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В псковском Ледовом дворце появилось новое импортное оборудование для хоккея. Об этом рассказала и.о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова в эфире проекта ПАИ-live 7 июля.

Для обучающихся и посетителей Ледового дворца закупили хоккейное оборудование. А именно: куплена ледоуборочная машина и тренажёры для занятия хоккеем.

Через две недели доставят весь заказ.

«Комсомолка» упоминала, что совсем недавно открыли ледовую арену для посетителей.

Псковская область становится все более привлекательной, как для любителей и начинающих спортсменов, так и для профессионалов. Недавно в нашу область приезжал двукратный чемпион мира по хоккею Николай Жердев, чтобы излечиться от недуга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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