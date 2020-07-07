2020-07-07T16:05:40+03:00
Общество

Блогеры подарили тяжелоатлетам Псковской области новый инвентарь

Анна Лаба
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Псков посетила съемочная группа YouTube-канала «Рывкачи». Об этом сообщило ПАИ с отсылкой на председателя Федерации тяжелой атлетики Псковской области Игоря Цветкова.

Во главе группы был серебряный призер Олимпиады в Пекине, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта Дмитрий Клоков.

«Рывкачи» снимают сюжеты о тяжелоатлетах в регионах для своего канала, рассказал Цветков. Также Клоков параллельно со съемками проводит мастер-классы и дарит детским отделениям тяжелоатлетический инвентарь - грифели и «блины».

Группа посетила дом ветерана Льва Никифорова в Бежаницах, у которого оборудован один из немногих музеев тяжелой атлетики и вручили подарки для его секции. После поехали в Псков на экскурсию. Поделился Цветков.

Они также подарили спортивный инвентарь председателю Федерации тяжелой атлетики.

Ранее «Комсомолка» упоминала, что уже можно посещать музеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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