В Псковской области утонул годовалый малыш

11 Июль 2020 2020-07-11T17:24:59+03:00

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В деревне Тимоново Пустошкинского района, в реке Неведрянка нашли тело ребенка. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

Сообщается, что ребенок был рожден 16 мая 2019 года. После пропажи ребёнка начались поиски, а сегодня, 11 июня, было обнаружено тело малыша в реке Неведрянка.

На месте случившегося работают органы правопорядка и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Весной в Псковской области утонули два подростка и трехлетняя Варвара.

ИСТОЧНИК KP.RU