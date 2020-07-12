2020-07-12T11:46:55+03:00
Недвижимость

В Псковской области жилые дома будут "периодически протапливать"

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Псковской области жилые дома будут периодически протапливать перед началом отопительного сезона и концом. Об этом сообщил вице-губернатор Василий Осипов на совещании по вопросам подготовки к отопительному сезону.

В прошлом сезоне поступило много жалоб от горожан, которые были не довольны отключением отопления, после которого вновь похолодало и в квартирах люди замерзали. Поэтому губернатор Псковской области попросил разработать систему периодического протапливания жилых домов.

Таким образом появился документ, официально закрепляющий понятие "периодическое протапливание" и позволяющий избежать проблемы перепада температур в жилых домах.

На данный момент Псковская область на 41% подготовлена к отопительному сезону, но есть муниципалитеты, где и вовсе не начиналась работа по отдельным направлениям подготовки. К примеру, Новоржевский, Плюсский и Пустошкинский районы.

Помимо этого в сфере ЖКХ с конца лета запускается система сбора информации, которая позволит производить своевременный мониторинг аварийных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Построят ли в этом году пешеходный мост между Высокой и Плоской башнями
В ДТП под Новосокольниками пострадал 15-летний житель Петербурга на мопеде
В Печорском районе в эти минуты проходят выборы главы муниципалитета
В Псковской области жилые дома будут "периодически протапливать"
"Магнит Семейный" призывает покупателей обслуживать себя самостоятельно
Медикам Псковской области выплатят 13 млн рублей компенсации за отпуска
Праздничные линейки в День знаний состоятся в традиционном формате
Сегодня в псковской области будет высокое атмосферное давление
В Гдовском районе отремонтировано 9 километров 200 метров дороги
В Псковской области утонул годовалый малыш
Какие ограничения сняты в псковской Госавтоинспекции с 7 июля
В Пскове пожар в мусоропроводе тушили три единицы спецтехники
Что можно увидеть в «Ледовом дворце» в новом сезоне
К статистике коронавируса в Псковской области добавили ещё одну смерть
Платформу ж/д вокзала в Пскове реконструируют к 2021 году