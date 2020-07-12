12 Июль 2020 2020-07-12T11:46:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Псковской области жилые дома будут периодически протапливать перед началом отопительного сезона и концом. Об этом сообщил вице-губернатор Василий Осипов на совещании по вопросам подготовки к отопительному сезону.

В прошлом сезоне поступило много жалоб от горожан, которые были не довольны отключением отопления, после которого вновь похолодало и в квартирах люди замерзали. Поэтому губернатор Псковской области попросил разработать систему периодического протапливания жилых домов.

Таким образом появился документ, официально закрепляющий понятие "периодическое протапливание" и позволяющий избежать проблемы перепада температур в жилых домах.

На данный момент Псковская область на 41% подготовлена к отопительному сезону, но есть муниципалитеты, где и вовсе не начиналась работа по отдельным направлениям подготовки. К примеру, Новоржевский, Плюсский и Пустошкинский районы.

Помимо этого в сфере ЖКХ с конца лета запускается система сбора информации, которая позволит производить своевременный мониторинг аварийных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU