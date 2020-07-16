В Псковской области строят 35 многоквартирных домов

16 Июль 2020 2020-07-16T14:53:17+03:00

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«В Псковской области порядка 35 многоквартирных домов на этапе активной стройки», – сообщил сегодня председатель комитета по строительству и ЖКХ в Псковской области Сергей Грахов в эфире ПАИ-live

Он также рассказал, что максимальное отставание от графика, которое прогнозируется, – 1,5 - 2 месяца. «В принципе, для многоквартирного дома это небольшое отставание», – отметил он.

Сергей Грахов рассказал, что строящийся детский сад на улице Дружбы в Великих Луках еще месяц назад отставал от графика на два месяца, а сейчас отставания уже нет.

«Они вышли из той ситуации, которая мешала разогнаться, дополнили людьми, и ускорился процесс стройки. Такая же история с любым многоквартирным домом», – пояснил председатель комитета.

Сергей Грахов добавил, что сейчас ситуация на рынке жилья выходит на «доковидный» уровень.

Накануне Сергей Грахов рассказал о строительстве Детского сада в Неелово. Напомним также, что Псковская область станет пилотным регионом для новой программы расселения аварийного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU