В Пскове может появиться новый мост

16 Июль 2020 2020-07-16T17:10:32+03:00

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В Пскове между Высокой и Плоской башнями может появиться мост. Об этом сообщило ПАИ.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Варлаамский угол и поддержал идею строительства нового моста.

Мост нужен, чтобы туристы посещали не только Завеличье, но и Запсковье. Мост в устье Псковы необходим с точки зрения туристической логистики, с такими аргументами согласился глава города.

Псковский музей-заповедник начал проводить экскурсии в отреставрированных Варлаамовской и Высокой башнях с начала июля, корреспондентка «Комсомольской правды» уже там побывала и сделала фоторепортаж.

ИСТОЧНИК KP.RU