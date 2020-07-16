В Пскове может появиться новый мост
В Пскове между Высокой и Плоской башнями может появиться мост. Об этом сообщило ПАИ.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил Варлаамский угол и поддержал идею строительства нового моста.
Мост нужен, чтобы туристы посещали не только Завеличье, но и Запсковье. Мост в устье Псковы необходим с точки зрения туристической логистики, с такими аргументами согласился глава города.
Псковский музей-заповедник начал проводить экскурсии в отреставрированных Варлаамовской и Высокой башнях с начала июля, корреспондентка «Комсомольской правды» уже там побывала и сделала фоторепортаж.
ИСТОЧНИК KP.RU