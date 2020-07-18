В Великих Луках начинают работать фонтаны

18 Июль 2020 2020-07-18T09:36:34+03:00

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Сегодня в Великих Луках заработают фонтаны. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

17 июля велись подготовительные работы и проверка исправности, также провели пуско-накладку фонтанов на площадях Рокоссовского, Ленина, Матросова и в сквере на улице Вокзальной. Уже сегодня, 18 июля, запустят и они в привычном режиме заработают.

Воду не дадут в сквере напротив кинотеатра «Родина», так как на месте ведутся реставрационные работы. А на площади Калинина строительство подземных переходов вблизи фонтана.

Фонтаны должны были запустить в мае, но из-за пандемии отложили их работу.

В Пскове на этих выходных тоже включат водные украшения города.

ИСТОЧНИК KP.RU