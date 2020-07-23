2020-07-23T16:22:51+03:00
Общество

460-местный концертный зал установят в парке "Россия - моя история"

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На совещании по вопросам благоустройства парка "Россия - моя история" рассказали о строительстве 460-местного концертного зала на территории объекта. Об этом рассказал главный разработчик проекта.

Предполагается, что в парке будет располагаться два зала для артефактов и кафе на территории 30 квадратных метров. Второй этаж в 100 квадратных метров разметит концертный зал на 460 мест.

О том, какие неожиданные классы увидят псковичи в парке - можно прочитать здесь: https://www.pskov.kp.ru/online/news/3892504/

ИСТОЧНИК KP.RU

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