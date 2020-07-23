Физкультурный диспансер начал работать в Пскове

23 Июль 2020 2020-07-23T16:37:41+03:00

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В Пскове возобновил работу физкультурный диспансер после карантина. Об этом сообщило ПАИ с отсылкой на заместительницу председателя регионального комитета по здравоохранению Надежду Рагозину.

«На пике эпидемии все виды посещения медорганизаций с профилактической целью были приостановлены», - напомнила Надежда Рагозина. Запрещались профессиональные осмотры взрослых, диспансеризация, предварительные и периодические медосмотры, медобследование при найме на работу.

Сейчас начал работать физкультурный диспансер, однако остаются некоторые ограничения: запрещено посещать диспансер людям старше 65 лет.

Потоки и виды обследований будут сгруппированы по годам рождения.

В Псковской области планируется провести исследования проб медицинского персонала, а также всех горожан на наличие антител к коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU