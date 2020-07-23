Физкультурный диспансер начал работать в Пскове
В Пскове возобновил работу физкультурный диспансер после карантина. Об этом сообщило ПАИ с отсылкой на заместительницу председателя регионального комитета по здравоохранению Надежду Рагозину.
«На пике эпидемии все виды посещения медорганизаций с профилактической целью были приостановлены», - напомнила Надежда Рагозина. Запрещались профессиональные осмотры взрослых, диспансеризация, предварительные и периодические медосмотры, медобследование при найме на работу.
Сейчас начал работать физкультурный диспансер, однако остаются некоторые ограничения: запрещено посещать диспансер людям старше 65 лет.
Потоки и виды обследований будут сгруппированы по годам рождения.
В Псковской области планируется провести исследования проб медицинского персонала, а также всех горожан на наличие антител к коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU