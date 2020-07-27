Около Гельдтовой бани в Пскове может появиться оборудованный пляж

27 Июль 2020 2020-07-27T15:10:59+03:00

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В Пскове около Гельдтовой бани могут оборудовать пляж, об этом предприниматель Роман Кухи рассказал в интервью «Псковской правде».

Собственник объекта рассматривает вариант взятия в аренду территорию рядом с баней, чтобы обустроить пляж.

«Если совместно с администрацией Пскова мы его сможем решить и взять в аренду прилегающую территорию для приведения ее в надлежащий вид, то мы готовы» - сказал собеседник и добавил: «надо и русло чистить, и приводить дно в порядок, наверное, должен быть определенный проект углубления акватории, потому что там очень мелко и где купаться непонятно.

Эксперты сомневаются, что стоимость услуг Гельдтовой бани будет по карману широкому кругу псковичей.

Стало известно, когда отремонтируют крышу Гельдтовой бани.

ИСТОЧНИК KP.RU