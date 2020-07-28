Великолукская инфекционная больница построена на 22 %
Фото газеты "Великолукская правда. Новости"
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В Великих Луках закончат строительные работы по территории новой инфекционной больницы до середины августа. Об этом сообщили в газете «Великолукская правда. Новости».
До 15 августа все работы вокруг больницы завершат, также параллельно идет планировка территории.
В настоящее время медицинское учреждение готово на 22%. По плану сдача объекта будет 4 сентября.
Больницу возводят около двухсот рабочих, задержек в строительстве не прогнозируется.
Псковская же инфекционная больница готова уже на 50% и в скором времени будет происходить расстановка мебели.
ИСТОЧНИК KP.RU