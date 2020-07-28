В великолукскую инфекционную больницу скоро поступит современное оборудование
В Великолукскую инфекционную больницу поступит более 500 единиц современного оборудования. Об этом сообщает ПАИ с отсылкой на визит в Великие Луки губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
В новом корпусе инфекционной больницы будет детское и взрослое отделения. Также для медицинского персонала разработали униформу с собственным логотипом. Об этом говорилось на встрече.
Подрядчик поделился, что строящаяся инфекционная больница будет одним из современнейших медицинских учреждений Псковской области.
Новую больницу уже построили на 22 %, объект планируют сдать к сентябрю этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU