В великолукскую инфекционную больницу скоро поступит современное оборудование

28 Июль 2020 2020-07-28T14:54:15+03:00

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В Великолукскую инфекционную больницу поступит более 500 единиц современного оборудования. Об этом сообщает ПАИ с отсылкой на визит в Великие Луки губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В новом корпусе инфекционной больницы будет детское и взрослое отделения. Также для медицинского персонала разработали униформу с собственным логотипом. Об этом говорилось на встрече.

Подрядчик поделился, что строящаяся инфекционная больница будет одним из современнейших медицинских учреждений Псковской области.

Новую больницу уже построили на 22 %, объект планируют сдать к сентябрю этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU