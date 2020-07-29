"Народные тропы" на улице Владимирской в Пскове уложили брусчаткой

29 Июль 2020 2020-07-29T15:13:23+03:00

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В микрорайоне "Родина" города Пскова со временем образовались "народные" пешеходные дорожки, которые идут наперекор основным тротуарам. Сегодня, 29 июля, у дома №2 по улице Владимирской одну из таких дорожек уложили брусчаткой.

Фото: Андрей Тарасов (Сообщество ВК "Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская")

Подписчики сообщества микрорайона "Родина" социальной сети ВКонтакте оценили работу домоуправления, но остались недовольны очень долгим ожиданием такого нужного тротуара. Ведь дорожку, по словам подписчиков, местные жители протаптывали порядка 11 лет.

Фото: Андрей Тарасов (Сообщество ВК "Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская")

К слову, были и те, кто напомнил горожанам, что домоуправление микрорайона "Родина" одно из самых продуктивных в области и в других районах о таком благоустройстве можно только мечтать.

Фото: Андрей Тарасов (Сообщество ВК "Микрорайон "Родина" - Никольская и Владимирская")

Для детей в микрорайоне существует бесплатный кружок "12 стульев", где любой желающий может обучиться шахматам у профессионального педагога. Читайте наш репортаж о работе клуба по ссылке: https://www.pskov.kp.ru/daily/27162.3/4260524/

Фото: Ольга Чернышева

ИСТОЧНИК KP.RU