Главный судья России Алан Санакоев оценил подготовку псковского вейкпарка к субботнему чемпионату

31 Июль 2020 2020-07-31T11:32:22+03:00

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В судейской коллегии Чемпионата Псковской области по кабельному вейк-борду участвует главный судья России Алан Санакоев. Он не первый раз приезжает в Псков и высоко оценивает подготовку команды вейк-парка к субботнему соревнованию.

«Ожидания от чемпионата только положительные. Явно виден прогресс по количеству и составу участников. Видно, что люди вкладываются и с энтузиазмом подходят к подготовке. Вложены большие усилия организаторов, проведена огромная работа по подготовке и у спортсменов», - поделился ожиданиями Алан Санакоев.

@alanwakejudge

Алан сравнил Чемпионаты последних лет и отметил огромную работу и старания участников. Так как спортсменов прибавилось, возникла небольшая проблема:

«В этом году все будет однозначно лучше, чем в прошлом. Даже если вспомнить фидбэк прошлого года. Он был отличный. Все, кто участвовал, вновь пришли и добавились новые спортсмены. Проблема возникла в том, что их количество очень большое. И, возможно, необходимо будет провести соревнования в два дня».

В судейскую коллегию чемпионата по кабельному вейкборду Псковской области войдет Чемпион России Никита Терсков.

Фото: @alanwakejudge

ИСТОЧНИК KP.RU