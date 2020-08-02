Стали известны победители в ежегодном Чемпионате Псковской области по вейкборду

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:42:09+03:00

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В псковском вейк-парке прошел ежегодный Чемпионат Псковской области по кабельному вейкборду 31 июля и 1 августа. Сегодня запасной день соревнований. Об этом сообщается в официальной группе вейк-парка в социальной сети ВКонтакте.

В Псков приехали спортсмены из 10 субъектов Российской Федерации, всего зарегистрировалось 57 человек.

Победителей выбирали в семи категориях, мужчины и женщины разных возрастов и разной спортивной подготовки. Призовой фонд составил 200 тысяч рублей. На сайте мероприятия можно ознакомиться с фамилиями победителей.

Больше всего баллов набрал Никита Терсков 1996 года рождения из Санкт-Петербурга.

Чемпионаты позволяют спортсменам получать баллы за места, и тем самым повышать свой рейтинг в общероссийской таблице.

Главный судья Алан Санакоев поделился, что в этом году участвовало много псковичей.

«Псковские спортсмены часто ездят на соревнования, в отличие от других регионов, – отметил Алан Санакоев. – В этом году гораздо больше участников именно из Пскова, но также принимают участие и спортсмены из разных уголков Псковской области».

Посмотреть видео соревнования во всех категориях можно в группе Pskov Wake Park в социальной сети ВКонтакете.

В состав жюри также вошел Алексей Ворфоломеев.

ИСТОЧНИК KP.RU