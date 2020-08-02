2020-08-02T13:12:48+03:00
Общество

Псковичи пришли на панихиду о погибших в эпидемиях

Поделиться:
Фото: из группы фресок Пскова в соцсети ВКонтактеФото: из группы фресок Пскова в соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

В Пскове прошла панихида по погибшим в периоды прошлых и настоящих моровых эпидемий. Об этом сообщается в группе отдела фресок Псковского музея-заповедника.

Служба состоялась 1 августа рядом с Анастасиевской часовней. Пришли помолиться два десятка человек за всех погибших и пострадавших в эпидемиях.

Панихиду вел настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья отец Алексей Воронюк.

В 1710 годы, чтобы преградить путь эпидемии, построили часовню-однодневку и назвали в честь Анастасии, святой целительницы. В настоящее время часовню планируют отреставрировать, чтобы она и впредь помогала псковичам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24