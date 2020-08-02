Псковичи пришли на панихиду о погибших в эпидемиях
В Пскове прошла панихида по погибшим в периоды прошлых и настоящих моровых эпидемий. Об этом сообщается в группе отдела фресок Псковского музея-заповедника.
Служба состоялась 1 августа рядом с Анастасиевской часовней. Пришли помолиться два десятка человек за всех погибших и пострадавших в эпидемиях.
Панихиду вел настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья отец Алексей Воронюк.
В 1710 годы, чтобы преградить путь эпидемии, построили часовню-однодневку и назвали в честь Анастасии, святой целительницы. В настоящее время часовню планируют отреставрировать, чтобы она и впредь помогала псковичам.
ИСТОЧНИК KP.RU