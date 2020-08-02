Псковичи пришли на панихиду о погибших в эпидемиях

2 Авг. 2020 2020-08-02T13:12:48+03:00

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В Пскове прошла панихида по погибшим в периоды прошлых и настоящих моровых эпидемий. Об этом сообщается в группе отдела фресок Псковского музея-заповедника.

Служба состоялась 1 августа рядом с Анастасиевской часовней. Пришли помолиться два десятка человек за всех погибших и пострадавших в эпидемиях.

Панихиду вел настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья отец Алексей Воронюк.

В 1710 годы, чтобы преградить путь эпидемии, построили часовню-однодневку и назвали в честь Анастасии, святой целительницы. В настоящее время часовню планируют отреставрировать, чтобы она и впредь помогала псковичам.

ИСТОЧНИК KP.RU