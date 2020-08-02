В Пскове запечатлели на видео показательные выступления 76-й дивизии

2 Авг. 2020 2020-08-02T14:58:14+03:00

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В Пскове в честь 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск устроили показательные выступления военные 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Видео подготовило ПАИ.

Военные синхронно управлялись с огнестрельным оружием, показали, как искусно владеют холодным оружием. При этом участники соблюдали социальную дистанцию.

Продемонстрировано фигурное вождение боевых машин под музыку Венского вальса.

На видео запечатлели самые яркие моменты мероприятия.

Показательные выступления 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

ИСТОЧНИК KP.RU