Псковичей мошенники приглашали на кастинг к фильму «Дорога»
В официальном Instagram-аккаунте Ленфильма написали, что кастинг в массовку к фильму Жоры Крыжовникова «Дорога».
«Инстаграмм аккаунт, приглашающий всех желающих сниматься в проекте «Ленфильма», не имеет никакого отношения к киностудии» - сообщает Ленфильм.
Объявления подобного рода являются мошенничеством. Подобное уже случалось.
«В связи с тем, что подобные объявления продолжают появляться в социальных сетях, просим всех соблюдать осторожность – мошенники не дремлют. Если у Вас возникло хотя бы малейшее подозрение – проверяйте информацию» - предостерегли в аккаунте.
Мошенники же приглашают псковичей на кастинг в съемках фильма от режиссера «Горько!»
ИСТОЧНИК KP.RU