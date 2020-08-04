2020-08-04T17:24:56+03:00
Общество

Псковичей мошенники приглашали на кастинг к фильму «Дорога»

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Фото из Instagram-аккаунта ЛенфильмаФото из Instagram-аккаунта Ленфильма
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В официальном Instagram-аккаунте Ленфильма написали, что кастинг в массовку к фильму Жоры Крыжовникова «Дорога».

«Инстаграмм аккаунт, приглашающий всех желающих сниматься в проекте «Ленфильма», не имеет никакого отношения к киностудии» - сообщает Ленфильм.

Объявления подобного рода являются мошенничеством. Подобное уже случалось.

«В связи с тем, что подобные объявления продолжают появляться в социальных сетях, просим всех соблюдать осторожность – мошенники не дремлют. Если у Вас возникло хотя бы малейшее подозрение – проверяйте информацию» - предостерегли в аккаунте.

Мошенники же приглашают псковичей на кастинг в съемках фильма от режиссера «Горько!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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