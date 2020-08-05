В Псково-Печерском монастыре обнаружена новая вспышка Covid-19

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:23:13+03:00

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В Псково-Печерском монастыре выявили новый очаг коронавирусной инфекции. Об этом сообщило ПАИ с отсылкой на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«В псковской стоматологической клинике и паломническом центре Псково-Печерского монастыря остаются очаги коронавируса», - отметил Ведерников.

Вспышки локализовали, но меры по уменьшению распространения вируса ужесточили.

Губернатор обсудил с митрополитом Тихоном вопросы по ограничению числа паломников и усилению контроля профилактических процедур. Также в ближайшее время Роспотребнадзор даст рекомендации.

Глава региона призвал соблюдать социальную дистанцию, пользоваться средствами индивидуальной защиты и следовать указаниям Роспотребнадзора.

Вакцина от COVID-19 поступит в Псковскую область в конце 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU