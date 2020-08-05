В Псково-Печерском монастыре обнаружена новая вспышка Covid-19
В Псково-Печерском монастыре выявили новый очаг коронавирусной инфекции. Об этом сообщило ПАИ с отсылкой на губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
«В псковской стоматологической клинике и паломническом центре Псково-Печерского монастыря остаются очаги коронавируса», - отметил Ведерников.
Вспышки локализовали, но меры по уменьшению распространения вируса ужесточили.
Губернатор обсудил с митрополитом Тихоном вопросы по ограничению числа паломников и усилению контроля профилактических процедур. Также в ближайшее время Роспотребнадзор даст рекомендации.
Глава региона призвал соблюдать социальную дистанцию, пользоваться средствами индивидуальной защиты и следовать указаниям Роспотребнадзора.
Вакцина от COVID-19 поступит в Псковскую область в конце 2020 года
ИСТОЧНИК KP.RU