Псковским фермерам выделили в поддержку 11,5 миллионов рублей

5 Авг. 2020 2020-08-05T16:12:46+03:00

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Псковской области выделили 11,5 миллионов рублей на поддержку фермерских хозяйств. Об этом сообщил начальник управления по сельскому хозяйству, ветеринарии и гостехнадзору Псковской области Николай Романов в эфире проекта ПАИ-livе 5 августа.

На конкурс «Агростартап» подали 24 заявления из них выбрали три победителя – 2 животноводства и 1 льноводство.

Романов также упомянул, что 6 августа стартуют конкурсы «Начинающий фермер» и «Семейная животноводческая ферма».

«В первом может участвовать гражданин, физическое лицо, а во втором те, кто зарегистрирован как фермер» - отметил начальник управления.

Помимо этого, в Псковской области может появиться звание «Заслуженный работник сельского хозяйства»

ИСТОЧНИК KP.RU