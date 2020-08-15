Псковскую область посетил рок-звезда 90-х Вадим Степанцов

Фото: ПАИ

В Псковскую область приехал лидер рок-группы «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов. Об этом сообщило ПАИ.

Справка: Вадим Степанцов – российский поэт, автор песен, певец, музыкант и актёр, российская рок-звезда 90-х годов.

Музыкант приехал к своему приятелю художнику Дмитрию Дроздецкому из объединения «Митьки». Друзья отдыхают в деревне Кицково Себежского района.

Вадим Степанцов на Псковщину из Москвы не только развеяться, но и подлечиться.

Он уверен, что радоновое озеро в деревне Большие Суханы Себежского района поможет ему вылечить суставы. Вадим Степанцов объяснил, что озеро образовалось на месте тектонического разлома, из-за чего в нем растворен газ радон, ванны с которым считаются целебными.