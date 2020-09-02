В Пскове назвали возможные сроки третьей волны коронавируса

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Руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук сообщил Комсомольской Правде о возможности возникновения третьей и четвертой волны коронавируса.

Он отметил, что в сентябре ожидается Вторая волна коронавируса. «Развиваться процесс может по разному, но то, что сейчас будет рост, который можно назвать волной - это ясно. В сентябре мы ожидаем новую волну. Понятно по каким причинам. Тут секрета нет, это каждый год было».

Александр Нестерук предположил, что в октябре-ноябре ожидается некоторый спад заболеваемости. В феврале-марте, по его мнению, возможна третья волна коронавируса. "У нас всегда два всплеска заболеваемости респираторными инфекциями: сентябрь и февраль-март.

«Возможна и четвертая, и пятая волна. Я надеюсь, что придет вакцина - и инфекция станет управляемой», - отметил Нестерук.