ТОП-5 популярных блюд у псковичей на 1 сентября 2020

Фото: Анастасия Тарасова

1 сентября в Псковской области прошел любимый всеми школьниками праздник - День знаний. Многие родители повели детей после праздничных линеек в кафе.Студенты тоже решили отпраздновать начало учебы кофе с пирожными.

Мы решили опросить три псковских заведения общепита в центре города и узнать, что чаще всего заказывали в этот день псковичи.

Рейтинг любимых блюд в булочной-кондитерской на площади Ленина возглавила лодочка с сыром. На втором месте — капучино, на третьем — булочка со шпинатом и сыром. Четвертое место заняла мини-пицца. Заключает список булочка с творогом.

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В недавно открывшейся псковской кофейне, где продается в основном кофе, нам рассказали о том, что предпочитают пить псковичи. Как и в предыдущем случае, это оказалось капучино. К кофе псковичи предпочли заказать классические орешки со сгущенкой. Реже всего заказывали эспрессо.

В одной из псковских кондитерских сообщили, что 1 сентября принимали заказы без остановки. Было подготовлено много тематических блюд. Например, пряники в виде карандашей, линеек и другой канцелярии.

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На вопрос о том, что покупали чаще всего, работники кафе ответить не смогли. "Люди стояли от кассы до дверей и дальше. У нас съели все, это нормальный случай в праздники", - отметили работники кафе.

Ажиотаж на День знаний охватил не только заведения псковского общепита, но и цветочные магазины. В то же самое время, в 12 школах области отказались от цветов в пользу помощи больной девочке.