Появились новости о состоянии здоровья подстреленной в Пскове собаки

Фото: АНЗО "Шанс"

В АНЗО "Шанс" сообщили о состоянии здоровья собаки, которую 2 сентября подстрелили в Любятово.

После осмотра выяснилось, что пуля раздробила часть верхней челюсти и частично вышла в носовой канал. В ходе операции планируется вычистить осколки, зашить рану и удалить все раздробленные зубы. Врачи будут пытаться удалить пулю через раневый канал.

Ветеринарный врач Павел Синица рассказал, что "собаке несказанно повезло. При выстреле в упор у нее минимальные повреждения и нет даже сотрясения". Кроме того он отметил, что столько огнестрельных ранений животных до приезда в Псков не видел.

В Шансе сообщили, что операция пройдет в субботу. Так как хозяин собаки не объявился - сейчас открыт сбор средств на проведение операции.

"Сумму пока мы не знаем. Как только будет понятно во сколько это обойдется, сразу сообщим. Сейчас уже идет счет за стационар и обработки", - сообщили в "Шансе".