Союз писателей выразил соболезнования по поводу смерти Игоря Исаева

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Правление Псковского регионального отделения Союза писателей России сообщило, что 20 сентября на сорок седьмом году жизни скоропостижно скончался член Союза писателей РФ с 2001 года Игорь Олегович Исаев.

Игорь Олегович родился 13 декабря 1973 года в Пскове. Окончил факультет русского языка и литературы в Псковском государственном педагогическом институте (теперь - университет). Работал учителем в неполной средней школе села Печки (Печорский р-н Псковской области), был корреспондентом различных псковских СМИ. С 2014 по 2020 год преподавал в селе Середка Псковского района.

Станислав Золотцев так отзывался о поэте Исаеве:

«…Игорь Исаев - иной породы, крепкой натуры человек, "твердый орешек", воспринимает уроки неторопливо, пишет несуетно, но, чувствуется, что он - учитель литературы в сельской школе - умеет не только учить, но и учиться, причем очень творчески. Лично для меня это означает прежде всего то, что Слово Русское для него не только школьный "предмет", но - судьба. Не профессия, но - призвание…»

Творческий путь Игоря Олеговича пресекся на высокой поэтической строке, когда поэт вошел в полную силу, украшал и готов был еще более украсить русскую литературу прекрасными образцами поэзии! Увы, жизнь его трагически оборвалась!

Председатель правления Псковского отделения СП РФ Игорь Смолькин:

«От имени псковских писателей выражаю соболезнование родным и близким покойного! Да упокоит его Господь в селениях праведных! Вечная память»