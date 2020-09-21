До 21 декабря в Псковскую область поступят 45 автобусов на метане

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В Псковскую область до 21 декабря поступят 45 низкопольных городских автобусов марки ЛиАЗ-529267, работающих на компримированном природном газе, метане.

Соответствующее решение было принято в понедельник, 21 сентября. Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области заключил еще один контракт на поставку в регион нового общественного транспорта. Технику доставит в область ООО «ГК «Современные транспортные технологии».

ЛиАЗ может перевозить 108 человек, посадочных мест в салоне – 28. Транспорт оборудован откидной механической аппарелью для посадки инвалидов на колясках, местом для крепления инвалидных колясок, сигнальным устройством для обеспечения световой и звуковой связи с водителем, а также дополнительными поручнями и стойками, обеспечивающими удобную и безопасную посадку и перемещение внутри салона.

Ранее были подписаны 5 контрактов на поставку общественного транспорта. Контракт на поставку 172 ПАЗов, два контракта с ООО «Автотехком» на поставку 17 МАЗов. Ожидается также закупка 15 низкопольных «Газелей Некст». Всего будет приобретено 249 автобусов.