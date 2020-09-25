Псковичи рассказали: коровы «Мазоловогаза» слушают классическую музыку

Фото: ПАИ

На роботизированной ферме филиала сельскохозяйственного производства «Мазоловогаз» в Витебске коровы слушают классическую музыку, сообщает Псковское агентство информации.

Сегодня в Белоруссии находится делегация из Псковской области во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Участники делегации посетили научно-производственный молочный центр «Мазоловогаз».

Производство происходит практически без участия человека: роботизированная система доит коров и определяет качество молока. Кроме того на территории заводы есть даже своеобразная доска почета с фотографиями коров «передовиков производства».