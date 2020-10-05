Выдвинуты версии об отравлении школьников в Великих Луках газом

Фото: Евгения Николаенкова

В социальных сетях активно обсуждают причины плохого самочувствия 13 школьников, которых госпитализировали прямо с торжественной линейки. Пока ни одна из версий официально не подтверждена.

Последней из появившихся версий - стало отравление школьников газом. Ее обсуждают в социальных сетях родители великолукских школьников.

"Кто-то в школу принес газ из старшеклассников и отравление вызвано им. У самой ребенок учится в этой школе, мне ответили так", - сообщила одна из родителей учащегося в школе №7. Она отметила, что об этом ей сказали учителя школы.

Кроме того некоторые родители предполагают, что причиной массового отравления стала некачественная еда.

«У меня же дочка там учится, они там совсем <...>, чем детей кормят», - возмутилась одна из родителей.

«Да, они поступили с отравлением, я лежала в больнице с гастритом, и меня отправили домой из-за того что много детей прибыло с отравлением с 7-ой школы», - сообщила великолучанка.

Однако, директор средней школы №7 сообщила, что прием пищи перед линейкой был только среди учащихся 6-х классов.

Фото: Евгения Николаенкова

По другой версии причиной стал перегрев. "Такая духота на улице, сколько дети там стояли в куртках, на этой линейке, под солнцем", - пишут великолучане.

Некоторые выдвинули версию о кислородном голодании и о повышенном содержании хлора в воде.

Кроме того некоторые не исключают влияния на детей антисептиков или санитайзеров.

В пресс-службе Великих Лук сообщили, что никакой информации, помимо официальных комментариев Николая Козловского, Веры Емельяновой и Михаила Ведерникова нет.