Школьники начали падать в обморок во время линейки: в Великих Луках после занятий в больницу доставили 13 человек

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Три школьника упало в обморок и еще 10-ти стало плохо во время торжественной линейки в школе №7 в Великих Луках, рассказали в официальном telegram-канале Псковской области.

Отмечается, что все дети оперативно госпитализированы в Великолукскую детскую городскую больницу.

«Во время линейки стало плохо детям из разных классов, разного возраста. Все они сейчас находятся под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы, чтобы установить причину произошедшего. Ведётся проверка», – рассказал руководитель Комитета образования Александр Седунов. Изначально сообщалось, что 13 школьников потеряли сознание во время линейки в Великих Луках. После этого Александр Седунов уточнил, что сознание потеряли только 3 школьника.

По данным Комитета по здравоохранению, трое детей находятся в тяжёлом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести.

На месте работает Первый заместитель Губернатора Вера Васильевна Емельянова.

Как сообщила директор средней школы №7 Наталья Демиховская газете великолукского района "Наш путь", перед торжественной линейкой прием пищи был только среди учащихся 6-х классов.

«Во время праздничного мероприятия стало плохо детям из разных классов, не только шестых. В настоящее время причины произошедшего устанавливаются. Версий у коллектива школы, почему дети потеряли сознание, нет», - сказала руководитель учреждения.

В Instagram-аккаунте губернатора великолучанка написала, что ее младшему сыну тоже вчера стало плохо: «Головокружение, побледнел. <...> Что-то в Великих Луках не то. Я грешным делом думаю на повышенное содержание хлора в водопроводной воде».

В приемной школы комментировать ситуацию отказались, в связи с тем, что директора учебного заведения на данный момент нет в школе.

По уточнённым данным, потерявших сознание на линейке в Великих Луках детей госпитализировали в 3-е отделение городской детской больницы, которое специализируется на гастроэнтерологии и аллергологии. Двое детей находятся в реанимации.

В некоторых СМИ появилась информация о том, что школьникам не хватило места в больнице. Однако как сообщили "Комсомольской правде в Пскове", мест для всех хватило, так как в пятницу из больницы выписали многих пациентов.

При этом в социальных сетях великолучанка сообщила, что она лежала в больнице с гастритом, и ее отправили домой из-за того, что много детей прибыло с отравлением с школы №7.

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