Доставленным в реанимацию Великих Лук школьникам, провели инфузионную терапию

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Самому младшему из пострадавших в Великих Луках школьников 11 лет, старшему - 17 лет. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщила главный врач Великолукской детской городской больницы.

Она отметила, что причина массовой госпитализации школьников на данный момент им не известны. Главный врач отметила, что их основной задачей является привести детей в удовлетворительное состояние.

На данный момент, детям, которые были доставлены в реанимацию, было решено провести инфузионную терапию.