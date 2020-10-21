До 2 ноября псковичи смогут привиться от гриппа у «Империала»

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С 23 октября по 2 ноября возле «Империала» вновь откроется пункт прививок от гриппа. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковской городской поликлинике.

Знакомый псковичам автобус будет находится на территории стоянки ТК «Империал». Прививку можно сделать бесплатно.

Напомним, в Псковскую область поступила вторая партия вакцины от гриппа.

Подробнее об организации прививок по месту работы можно узнать по номеру телефона приемной главного врача 53-49-42 и в отделении профилактики 53-62-14.