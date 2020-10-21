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В Псковскую область поступила вторая партия вакцины от гриппа, сообщили в официальном telegram-аккаунте региона.

«Сегодня вакцина будет проходить маркировку, а завтра её направят во все районы и медорганизации региона. Чтобы привиться от гриппа, жители могут обращаться в поликлинику по месту жительства», - говорится в сообщении.

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