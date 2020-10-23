Псковский шоумен рассказал, как его семья стала заложником карантина

Фото со страницы Сергея Карпова «ВКонтакте»

Псковский шоумен Сергей Карпов рассказал Псковскому агентству информации о том, как он его семья столкнулись с коронавирусом и безответственными медработниками во время пандемии.

«Если коротко, то всё произошедшее со мной и моей семьёй можно коротко охарактеризовать как разгильдяйство. Огромное, чудовищное разгильдяйство! Понятно, что всё то от того, что нас болеющих много, а тестирующих мало. И всё-таки... Каждый день мы хотели написать о происходящем губернатору в Instagram, как все это делают, но пока не написали», - описал происходящее Сергей Карпов.

Как семье, находящейся на самоизоляции, самостоятельно отправится за лекарствами. Почему псковичу пришлось добиваться верного диагноза. И кому верить, если одни считают, что дети в зараженной семье могут идти в школу, потому что здоровы, а другие запрещают, так как они находились с остальными домочадцами в тесном контакте – читайте в интервью ПАИ.

Еще в начале пандемии мы общались с Сергеем о том, чем он занимается на пандемии, имея такую необычную профессию - шоумен, и как проводит незапланированный отпуск вместе со своей семьей.