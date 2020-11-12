Москвич случайно застрелил своего бригадира на охоте в Себежском районе

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Житель Москвы застрелил своего бригадира на охоте, приняв его за лося. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Вечером 20 августа москвич вместе со своим бригадиром отправились на охоту на кабана. Охотники отправились в охотничьи угодья на территории Себежского района.

Увидев движение в кустах, москвич предположил, что там находится лось. Произведя выстрел в неясно видимую цель он попал в своего бригадира. Из-за сквозного ранения в брюшную полость потерпевший скончался.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Похожий случай произошел 19 сентября в Опочецком районе.