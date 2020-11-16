Более 10 тысяч человек заболели коронавирусом в Псковской области

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В Псковской области зафиксировано рекордное число заболевших коронавирусом, сообщил в своём Instagram-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

Коронавирусом заразились 170 жителей региона. Общее число заразившихся с начала пандемии – 10 тысяч 35 человек.

В минувшее воскресенье от коронавируса излечились 15 пациентов с COVID-19. Число выздоровевших достигло 5 тысяч 69 человек.

"Ситуация остается непростой, даже учитывая +0 во всех активных очагах", - отметил губернатор. Ранее Михаил Ведерников высказал свое мнение о том, будут ли в этом году широко праздновать Новый год.