Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области

Фото: Александр Мелинг
В Псковской области зафиксирован новый очаг коронавирусной инфекции, сообщает официальный telegram-канал региона.
Очаг выявлен в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. COVID-19 заболели 12 человек. Проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия.
Три дня назад в монастыре сообщили о смерти от коронавируса иеромонаха Вассиана (Дурицкого). Тогда псковичи высказали опасение о том, что в обители снова может вспыхнуть очаг коронавируса.
Помимо монастыря в Псковской области действует ещё пять очагов коронавируса.