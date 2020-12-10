Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области

Фото: Александр Мелинг

В Псковской области зафиксирован новый очаг коронавирусной инфекции, сообщает официальный telegram-канал региона.

Очаг выявлен в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. COVID-19 заболели 12 человек. Проводятся необходимые противоэпидемиологические мероприятия.

Три дня назад в монастыре сообщили о смерти от коронавируса иеромонаха Вассиана (Дурицкого). Тогда псковичи высказали опасение о том, что в обители снова может вспыхнуть очаг коронавируса.

Помимо монастыря в Псковской области действует ещё пять очагов коронавируса.