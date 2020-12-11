В Псковской области введут новые меры по борьбе с коронавирусом

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В Псковской области введут дополнительные меры по ограничению коронавирусной инфекции COVID-19, предупредил губернатор региона Михаил Ведерников.

Новые меры примут на следующем оперативном штабе. Они должны помочь не допустить быстрого распространения вируса на территории региона.

Губернатор отметил, что такой нагрузки как сейчас здравоохранение не испытывало уже давно. "Для помощи псковичам в город прибыли 9 медиков из Санкт-Петербурга. Врачи будут стационарно принимать пациентов и выезжать на вызовы", - рассказал Михаил Ведерников.

За двое суток в регионе прибавилось два новых очага коронавируса: в одной из школ Псковского района и в Псково-Печерском монастыре. На данный момент в регионе семь действующих очагов.