Убийца Пифа утонул в Невельском районе

Фото: Галина Паскевич

Мужчина, жестоко убивший собаку по кличке Пиф, утонул подо льдом озера в Невельском районе, рассказала хозяйка Пифа Галина Паскевич.

«Соседи позвонили. Приезжала полиция. Проверили. На 99,9 % это он. Пошёл на озеро свои сети, видимо, проверить. И не вернулся. Его сапоги и вещи на льду нашли. Видимо, пытался выбраться», – рассказала женщина.

Информацию о его смерти подтвердили в псковском региональном управлении МЧС ГУ МЧС России по Псковской области. Новость о гибели мужчины быстро разлетелась по интернету и местным пабликам в соцсетях. Многие люди, следившие за делом Пифа, высказали мнение что смерть мужчины не случайна.

Мужчина, убивший Пифа, неоднократно менял показания, чем затруднял расследование. Дело об убийстве собаки находилось на контроле у губернатора.

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