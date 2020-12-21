Фото: Мария ЛЕНЦ

В Пскове 47 студентов заменяли учителей в школах, рассказала начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко в эфире проекта ПАИ-live.

«Пройдя тесты на ковид, [студенты -ред.] вышли в наши школы, встали у доски и учили наших детей, когда у нас педагоги задыхались», – рассказала Анна Кузыченко. Несмотря на большое количество пришедших на помощь студентов, полностью закрыть потребность в кадрах не удалось. Четверть преподавательского состава в Псковской области находилась на больничном, в школах не хватало порядка 120 специалистов.

Связано это во многом с тем, что каждый студент должен был перед выходом в школу проходить тестирование на коронавирус, а ПсковГУ выделили квоту: три теста в день.

Анна Кузыченко отметила, что Псков стал своеобразным пилотным проектом по созданию кадрового резерва на базе ПсковГУ и выразила благодарность ректору псковского университета Наталье Ильиной и проректору Ольге Серовой.

По теме:

Студентка ПсковГУ рассказала, как проходит замена школьных учителей во время пандемии.