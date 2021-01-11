За последние сутки количество выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.Количество заболевших увеличилось до 26 тысяч 39 человек, за сутки прибавилось 229 пациентов. В регионе, после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, выздоровели 263 человека.Число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 13 тысяч 605. Всего специалисты провели 223 тысячи 940 тестов на коронавирус, из них за сутки – 726 исследований. От коронавируса в регионе погибло 106 человек.По теме:Каждый пятый пскович, переболевший коронавирусом, сталкивается с психическими расстройствами.