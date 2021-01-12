Катание на «ватрушке» может быть опаснее, чем езда на мотоцикле. Об этом рассказал заведующий травмпунктом приемного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша в эфире проекта ПАИ-live.Он отметил, что люди получают тяжелые травмы, поскольку «ватрушкой» на большой скорости невозможно управлять. По его словам, в минувшую пятницу в травмпункт обратились более 20 человек, которые получили серьезные травмы, катаясь с горки.Ранее врач-травматолог Псковской детской областной клинической больницы Павел Шпак рассказал, как уберечь детей от травм зимой.