Через 7-10 дней записаться на прививку от коронавируса можно будет во всех районах Псковской области. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.Кампания по вакцинации уже началась. На сегодняшний день работают восемь пунктов для вакцинации. Жители подают заявки через единую диспетчерскую службу.«Планируем, что в течение 7-10 дней во всех районах и межрайонных больницах у людей будет возможность записаться на прививку и сделать её по месту проживания», - уточнил губернатор.Михаил Ведерников отметил, что тоже планирует привиться от коронавируса. «Как только антитела будут снижаться, я сделаю прививку», - заверил он. Глава региона обратил внимание на то, что сотрудников областной администрации пока что не прививали от коронавируса, так как до вчерашнего дня они не входили в перечень категорий, которым положена прививка.