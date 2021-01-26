Новый вид туризма с собаками появился в Псковской области

Фото из личного архива Александры Лаба

В Псковской области начал активно развиваться новый вид туризма - дог-трекинг, пишет Псковское агентство информации.

Прогулки с собаками устраивает руководитель псковского объединения «Хаски Псков» и хозяйка 9-ти собак северных пород Александра Лаба. В путешествие по пересеченной местности с собаками отправляются ежедневно - это обычная прогулка для хаски и маламутов, которых спасает и воспитывает Александра.

Фото из личного архива Александры Лаба

Окунуться в щенячьи нежности и получить незабываемые впечатления от прогулки по Изборско-Мальской долине приглашают любого желающего. Не важен даже возраст. Не смотря на массивность пород, они очень дружелюбны и воспитаны.

Фото из личного архива Александры Лаба

Сейчас Александра собирает средства для помощи маламута Эрика. На него свалили смерть другой собаки, а Александра поверила. Поверили и ее друзья и подписчики. Теперь Эрика ждет долгая дорога из Анапы в Псков и поиск новой любящей семьи.

Для того ,чтобы отправиться в путешествие или помочь средствами для спасения Эрика, необходимо связаться с Александрой Лаба в соцсети или по телефону: +79532466688.