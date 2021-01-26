Информацию о найденном в Великих Луках подростке опровергли

.

Информация о том, что нашелся один из пропавших в Великих Луках детей оказалась ошибочной. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ОМВД по г. Великие Луки, в городе действительно нашелся один пропавший мальчик, но он не имеет никакого отношения к пропавшим детям. Подросток нашелся в первый же день, так что информация о нем не успела попасть в СМИ.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе, после выхода публикации о пропаже несовершеннолетних, жители Великих Лук активно сообщают о том, где и когда видели подростков. Данные сведения сильно помогают сотрудникам полиции в работе.

Сейчас поиски Александра Булгакова и Снежанны Беляевой продолжаются. Полиция просит сообщать обо всей информации в отношении пропавших по телефонам 02, +7 (999) 093-81-57.

Приметы пропавших посмотреть посмотреть здесь.