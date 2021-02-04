На съемках фильма «Плакать нельзя» 11-летний главный герой прочувствовал псковский холод

Фото: Instagram-аккаунт телеведущего, лауреата ТЭФИ-Kids Владимира Левченко

В Псковской области проходят съемки фильма «Плакать нельзя», где одну из главных ролей играет 11-летний телеведущий, лауреат ТЭФИ-Kids Владимир Левченко. Как передает корреспондент "Комсомольской правды в Пскове", мальчик на равне со взрослыми справляется с холодом.

Сегодня главным актерами и актерам массовых сцен фильма «Плакать нельзя» приходится справляться с 8-градумным морозом. Несмотря на солнце, жгучий мороз в считанные секунды заставляет замерзнуть.

Дубль за дублем на равне со взрослыми, опытными актерами, с холодом борется 11-летний Владимир Левченко. Его роль - одна из главных в этом фильме. Но в Пскове сегодня ему приходится работать вдвое больше остальных - эпизоды под Советским мостом напрямую связаны с его персонажем.

Псковичи отмечают, что ребенок, как настоящий артист, и виду не подает, что на улице очень холодно.

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