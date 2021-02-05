Приехавший в Псков из Анапы маламут Эрик нашел дом

Эрик. Фото из социальных сетей Александры

Маламут Эрик, привезенный в Псков из Анапы, нашел новый дом. Об этом рассказала псковичка Александра Лаба, которая занимается спасением и пристройством брошенных собак ездовых пород.

«Эрик отправился в новый дом, в семью Ирины! У ребят ещё есть Маламут Зайка. Эрик точно не соскучится», – рассказала Александра. – Спасибо всем, кто поучаствовал в сборе на транспортировку. Благодаря Вам Эрик обрёл семью».

О попавшем в беду Эрике, которого больше не хотят видеть в приюте города Анапы, Александра рассказала 24 января. Чтобы спасти собаку, необходимо было оплатить ее доставку в Псков. Нужную сумму неравнодушные псковичи помогли собрать менее, чем за сутки. А на поиски нового дома собаке ушло несколько дней.

Слева направо: Айса и Веста. Фото из социальных сетей Александры

На данный момент у Александры живут еще две хаски, которые ищут новый дом.

Годовалая Айса очень ласковая, знает базовые команды и готова обучаться им дальше. Ориентирована на человека, но, как отмечает Александра, собака с характером. Айса уже стерилизована и готова отправиться домой.

Веста, 9-месячный игривый щенок. Очень контактная и добрая, идеальный друг и компаньон. В туалет ходит только на улице, отлично ведет себя дома. На 20 февраля у Весты назначена стерилизация, после этого она будет готова отправиться в новый дом.