81% пациентов псковской инфекционной больницы довольны питанием

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81% пациентов псковской инфекционной больницы полностью удовлетворен больничным питанием. Такие результаты показало проведенное в больнице анкетирование, результаты которого размещены в Instagram-аккаунте больницы.

Еще 15% пациентов удовлетворены питанием частично. Недовольны питанием 4% опрошенных.

Кроме того, пациентам задали вопрос про удовлетворенность температурой еды и разнообразием меню. 10 % пациентов отметили, что им не нравится температура еды, 90% ею довольны.

Что касается разнообразия меню, его положительно оценили абсолютно все. 84 % отметили, что удовлетворены полностью, и 26%, что частично.