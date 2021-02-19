В Пскове заменят 119 лифтов в течение 2021 года

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В этом году 119 лифтов многоэтажных домов в Пскове будут заменены. Об этом сообщило Псковское агентство информации со ссылкой на генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области Сергея Шарлаева.

«При этом нам потребуется ваша помощь в контроле за работой подрядчиков, чтобы они не приступали к демонтажу старого лифтового оборудования до того, как доставят новое. Рассчитываю, что у нас с вами сложится плотное качественное взаимодействие», - отметил Сергей Шарлаев на совещании с руководителями управляющих организаций.

Также в ходе беседы была объявлена информация о внесении изменений в «Адресный перечень многоквартирных домов с видами запланированных работ проведения капитального ремонта в 2021 году».

В план реализации вошли 32 адреса. Уже озвучена дата начала ремонтных работ. Жителей многоквартирных домов предупредили, что ремонт продлится не один месяц.